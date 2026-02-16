FAE Technology, commesse per 2 milioni di euro da nuovo cliente

FAE Technology

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel design e produzione di soluzioni per il settore dell'elettronica integrata, ha acquisito. Nel dettaglio, la società sarà impegnata nella prototipazione e produzione di soluzioni ad alto contenuto tecnologico per la gestione e conversione di potenza all'interno di apparati elettronici complessi.Gli ordini, assegnati alla capogruppo, rappresentano il primo incarico affidato a FAE Technology da parte di une focalizzato su energy storage, e-mobility e reti di ricarica per veicoli elettrici, parte di un primario gruppo multinazionale attivo su scala globale. L'accordo apre prospettive favorevoli per un incremento degli ordinativi, anche nel breve termine, oltre che per un rapporto di fornitura di lungo periodo."La tecnologia elettronica riveste un ruolo sempre più centrale nell'abilitazione dei programmi di transizione energetica, un ambito che richiede competenze altamente specialistiche e strutture industriali solide - ha commentato l'- L'acquisizione di nuove commesse in questo contesto conferma l'attrattività del Gruppo sul mercato e rafforza il nostro posizionamento come partner in grado di rispondere in modo efficace e trasversale alle attuali esigenze di fornitura di soluzioni elettroniche ad alto contenuto tecnologico, accompagnando i clienti lungo l'intero ciclo di vita del prodotto".