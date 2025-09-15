Vino italiano (UIV): dazi USA costano 61 milioni in 3 mesi

(Teleborsa) - A pagare il conto dei dazi americani
sono soprattutto le imprese italiane del vino,
costrette a comprimere i margini
per restare competitive. Nel solo mese di luglio il prezzo medio di vendita negli Stati Uniti è sceso del 13,5%
, passando da 6,52 dollari/litro del 2024 a 5,64 dollari/litro nel 2025, secondo l’Osservatorio di Unione italiana vini
(Uiv).
Dall’introduzione delle nuove tariffe, a fine luglio, i vini italiani hanno subito un aggravio di 61 milioni di dollari in soli tre mesi
, pari a circa un terzo del totale delle importazioni di vino colpite dai dazi. A guidare la "classifica" è la Francia (62,5 milioni), seguita dall’Italia e, a distanza, dalla Spagna.
"Le imprese stanno assorbendo gran parte dei dazi
– spiega il presidente di Uiv, Lamberto Frescobaldi
– vendendo all’estero a prezzi inferiori. È un sacrificio pesante, ma necessario per mantenere competitività
". Uiv denuncia inoltre pratiche speculative sul mercato americano
, con aumenti ingiustificati sugli scaffali nonostante si tratti di stock pre-dazi.
Per affrontare questa fase critica, Uiv chiede una campagna promozionale straordinaria a partire dal 2026
, sostenuta da pubblico e privato, per valorizzare l’unicità del vino italiano non solo negli Stati Uniti, ma anche in mercati strategici come Regno Unito, Canada e Brasile.