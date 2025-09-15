Milano 17:29
43.022 +1,07%
Nasdaq 17:34
24.239 +0,61%
Dow Jones 17:34
45.832 -0,01%
Londra 17:30
9.273 -0,11%
Francoforte 17:30
23.734 +0,15%

Vino italiano (UIV): dazi USA costano 61 milioni in 3 mesi

Imprese tagliano i margini

Economia
Vino italiano (UIV): dazi USA costano 61 milioni in 3 mesi
(Teleborsa) - A pagare il conto dei dazi americani sono soprattutto le imprese italiane del vino, costrette a comprimere i margini per restare competitive. Nel solo mese di luglio il prezzo medio di vendita negli Stati Uniti è sceso del 13,5%, passando da 6,52 dollari/litro del 2024 a 5,64 dollari/litro nel 2025, secondo l’Osservatorio di Unione italiana vini (Uiv).

Dall’introduzione delle nuove tariffe, a fine luglio, i vini italiani hanno subito un aggravio di 61 milioni di dollari in soli tre mesi, pari a circa un terzo del totale delle importazioni di vino colpite dai dazi. A guidare la "classifica" è la Francia (62,5 milioni), seguita dall’Italia e, a distanza, dalla Spagna.

"Le imprese stanno assorbendo gran parte dei dazi – spiega il presidente di Uiv, Lamberto Frescobaldi – vendendo all’estero a prezzi inferiori. È un sacrificio pesante, ma necessario per mantenere competitività". Uiv denuncia inoltre pratiche speculative sul mercato americano, con aumenti ingiustificati sugli scaffali nonostante si tratti di stock pre-dazi.

Per affrontare questa fase critica, Uiv chiede una campagna promozionale straordinaria a partire dal 2026, sostenuta da pubblico e privato, per valorizzare l’unicità del vino italiano non solo negli Stati Uniti, ma anche in mercati strategici come Regno Unito, Canada e Brasile.
Condividi
```