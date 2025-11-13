Pharmanutra: nei nove mesi crescita a doppia cifra dei ricavi, l'utile netto sale a 14 milioni (+6,4%)

Pharmanutra

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli integratori di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, chiude i primi nove mesi del 2025 con un andamento in forte crescita, sostenuto dall’espansione delle nuove business units e dal consolidamento delle principali linee di prodotto. Il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2025, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 10 novembre, mostrapari a, inrispetto agli 83,5 milioni dell’anno precedente.L’si attesta a(+2,5%), mentre il risultato operativo raggiunge i 22,1 milioni (+4,6%). L’di Gruppo sale a 14 milioni, con un incremento del 6,4%, e l’EPS si porta a 1,46 euro. Significativo il miglioramento della posizione finanziaria netta, positiva per 2,3 milioni, rispetto al saldo negativo di 5,1 milioni registrato al 30 giugno.A sostenere la crescita sono in particolare i, con ricavi pari a 33,3 milioni (+19%), mentre il mercato italiano contribuisce con 61,3 milioni (+10,5%). Le nuove business units, incluse le attività in Cina, USA, Spagna e Nutrition, generano 3,8 milioni nei primi nove mesi, con incrementi a tripla cifra in più aree. Iraggiungono, +12% rispetto al 2024.Le principaliconfermano il trend positivo:cresce dell’11,3% e mantiene la leadership nel mercato del ferro;registra un incremento del 9,4%;consolida la sua presenza nel mercato della vitamina B; la linea, pur in un mercato complessivamente in calo, mostra una crescita delle quote a valore e a volume."Si prevede che il solido andamento del Gruppo che ha caratterizzato i 9 mesi del 2025, nonostante un contesto altamente sfidante, prosegua anche nelgrazie al significativo fatturato previsto dai mercati esteri, con un ulteriore sviluppo delle vendite atteso sul mercato americano, confermando il raggiungimento degli obiettivi aziendali – conclude Pharmanutra indicando l'–. Proseguiranno gli investimenti a supporto dello sviluppo dei nuovi progetti che comporteranno la prevista contenuta riduzione di marginalità. Dal punto di vista finanziario di prevede una ulteriore generazione di cassa nel prossimo trimestre".