Milano 10:00
42.819 -0,55%
Nasdaq 15-set
24.294 0,00%
Dow Jones 15-set
45.883 0,00%
Londra 10:00
9.257 -0,21%
Francoforte 10:00
23.642 -0,45%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 15/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 15/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre

Controllato progresso per il CABLE, che chiude in salita dello 0,32%.

Tecnicamente, il cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,3619, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,3572. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,3666.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```