Borsa: Londra, apertura -0,09%

In breve, Finanza
Indice FTSE-100 -0,09% a quota 9.268,91 dopo l'apertura.
