Milano
17:35
42.505
-1,28%
Nasdaq
18:33
24.269
-0,10%
Dow Jones
18:33
45.771
-0,25%
Londra
17:35
9.196
-0,88%
Francoforte
17:35
23.329
-1,77%
Martedì 16 Settembre 2025, ore 18.50
Borsa: Risultato negativo per Milano, in flessione dell'1,28%
Il FTSE MIB termina gli scambi a 42.504,56 punti
In breve
,
Finanza
16 settembre 2025 - 17.39
Si è mossa in territorio negativo Milano, in ribasso dell'1,28%, archiviando la giornata a 42.504,56 punti.
