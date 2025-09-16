Milano 10:02
42.828 -0,52%
Nasdaq 15-set
24.294 0,00%
Dow Jones 15-set
45.883 0,00%
Londra 10:02
9.260 -0,19%
Francoforte 10:02
23.640 -0,46%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Francoforte (-0,16%)

Il DAX dà il via alle contrattazioni a 23.711,99 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Francoforte (-0,16%)
Appiattita la performance dell'indice della Borsa di Francoforte, che passa di mano con un -0,16%, a quota 23.711,99 in apertura.
Condividi
```