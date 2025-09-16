Milano
10:03
42.843
-0,49%
Nasdaq
15-set
24.294
0,00%
Dow Jones
15-set
45.883
0,00%
Londra
10:03
9.260
-0,18%
Francoforte
10:03
23.639
-0,46%
Martedì 16 Settembre 2025, ore 10.20
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,37%
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,37%
SSE a 3.856,45 punti
In breve
,
Finanza
16 settembre 2025 - 07.08
Indice SSE -0,37% a quota 3.856,45 all'apertura pomeridiana.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,34%
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,34%
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,17%
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +1,15%
Argomenti trattati
SSE
(467)
Titoli e Indici
SSE
+0,15%
Altre notizie
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +1,26%
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,22%
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -1,41%
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +1,3%
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +1,18%
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,12%
Guide
Obbligazioni green: cosa sono, come funzionano e quando convengono a emittenti e investitori
Le obbligazioni green, anche detti green bond, sono titoli di debito in tutto simili a quelli tradizionali, con una clausola differenziale di riferimento.
leggi tutto