Milano 10:03
42.843 -0,49%
Nasdaq 15-set
24.294 0,00%
Dow Jones 15-set
45.883 0,00%
Londra 10:03
9.260 -0,18%
Francoforte 10:03
23.639 -0,46%

Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +0,3%

Nikkey a 44.904,13 punti

In breve, Finanza
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +0,3%
Indice Nikkey +0,3% a quota 44.904,13 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```