Codice della strada: a 9 mesi dall'entrata in vigore meno incidenti e morti sulle strade

(Teleborsa) - A nove mesi
dall'entrata in vigore del nuovo Codice della Strada
, fortemente voluto dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini
, i dati raccolti da Polizia Stradale e Arma dei Carabinieri evidenziano una diminuzione generale degli incidenti
, con particolare riguardo agli esiti più gravi.
?I numeri prendono in considerazione il periodo dal 14 dicembre 2024 al 13 settembre 2025 rispetto al periodo analogo dell'anno precedente, evidenziando 80 morti
in meno, da 1.024 a 944 (-7,8%)
e 1.242 feriti
in meno, da 32.822 a 31.580 (-3,8%)
.
Da segnalate anche una diminuzione del numero complessivo degli incidenti
di 848 unità, da 54.882 a 54.034 (-1,5%)
, di cui quelli mortali
si sono ridotti di 50 unità, passando da 931 a 881 (-5,4%)
e quelli con lesioni
di 756 unità, da 22.334 a 21.578 (-3,4%)
.
?
?I dati dell’incidentalità stradale e dell’attività di Polizia Stradale ed Arma di Carabinieri sono stati forniti dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, Servizio Polizia Stradale, e condivisi con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.