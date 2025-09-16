Codice della strada: a 9 mesi dall'entrata in vigore meno incidenti e morti sulle strade

(Teleborsa) -dall'entrata in vigore del, fortemente voluto dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, i dati raccolti da Polizia Stradale e Arma dei Carabinieri evidenziano una, con particolare riguardo agli esiti più gravi.?I numeri prendono in considerazione il periodo dal 14 dicembre 2024 al 13 settembre 2025 rispetto al periodo analogo dell'anno precedente, evidenziando 80in meno, da 1.024 a 944e 1.242in meno, da 32.822 a 31.580Da segnalate anche una diminuzione del numero complessivo deglidi 848 unità, da 54.882 a 54.034, di cui quellisi sono ridotti di 50 unità, passando da 931 a 881e quellidi 756 unità, da 22.334 a 21.578?I dati dell’incidentalità stradale e dell’attività di Polizia Stradale ed Arma di Carabinieri sono stati forniti dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, Servizio Polizia Stradale, e condivisi con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.