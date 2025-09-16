Energia, idrogeno: al via Conferenza internazionale con Enea alla presidenza

(Teleborsa) - Al via domani ai una delle più importanti conferenze internazionali sulle tecnologie pelascienziati, espositori, rappresentanti di imprese e della ricerca provenienti da tutto il mondo si confronteranno fino a venerdì 19 settembre su progressi tecnologici, risultati raggiunti e sfide da affrontare.ENEA presiede i lavori conresponsabil e della Divisione Tecnologie e vettori per la decarbonizzazione accumuli, idrogeno, mobilità, CCUS e usi finali del Dipartimento Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili.Tra i partecipanti,