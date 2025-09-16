Milano 14:36
Energia, idrogeno: al via Conferenza internazionale con Enea alla presidenza

(Teleborsa) - Al via domani a Capri una delle più importanti conferenze internazionali sulle tecnologie per l’idrogeno e le celle a combustibile, la European Fuel Cells and Hydrogen Piero Lunghi Conference 2025: scienziati, espositori, rappresentanti di imprese e della ricerca provenienti da tutto il mondo si confronteranno fino a venerdì 19 settembre su progressi tecnologici, risultati raggiunti e sfide da affrontare.

ENEA presiede i lavori con Viviana Cigolotti, responsabil e della Divisione Tecnologie e vettori per la decarbonizzazione accumuli, idrogeno, mobilità, CCUS e usi finali del Dipartimento Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili.

Tra i partecipanti, il ministro Pichetto e il direttore generale ENEA Giorgio Graditi.
