Energia, idrogeno: al via Conferenza internazionale con Enea alla presidenza

(Teleborsa) - Al via domani a Capr
i una delle più importanti conferenze internazionali sulle tecnologie per l’idrogeno e le celle a combustibile,
la European Fuel Cells and Hydrogen Piero Lunghi Conference 2025:
scienziati, espositori, rappresentanti di imprese e della ricerca provenienti da tutto il mondo si confronteranno fino a venerdì 19 settembre su progressi tecnologici, risultati raggiunti e sfide da affrontare.
ENEA presiede i lavori con Viviana Cigolotti,
responsabil e della Divisione Tecnologie e vettori per la decarbonizzazione accumuli, idrogeno, mobilità, CCUS e usi finali del Dipartimento Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili.
Tra i partecipanti, il ministro Pichetto e il direttore generale ENEA Giorgio Graditi.