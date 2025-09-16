Europa, doppia scossa Draghi- von der Leyen: "Inazione minaccia sovranità, tempo di agire"

(Teleborsa) -E non esiste un percorso chiaro per finanziare gli investimenti di cui abbiamo bisogno. Ci è stato dolorosamente ricordato che l'inazione minaccia non solo la nostra competitività, ma anche la nostra stessa sovranità". Lo ha dettoalla conferenza di alto livello 'A un anno dal rapporto Draghi', con Ursula von der Leyen sottolineando chele priorità chiare e i piani d'azione. Ma esprimono anche una crescente frustrazione. Sono delusi dalla lentezza dell'Ue. Ci vedono incapaci di tenere il passo con la velocità del cambiamento altrove. Sono pronti ad agire, ma temono che i governi non abbiano compreso la gravità del momento", ha aggiunto Draghi.La Cina è diventata un concorrente ancora più forte. Abbiamo anche visto come la capacità di risposta dell'Europa sia limitata dalle sue dipendenze, anche se il nostro peso economico è considerevole. La dipendenza dagli Stati Uniti per la difesa è stata citata come uno dei motivi per cui abbiamo dovuto accettare un accordo commerciale in gran parte alle condizioni americane", ha sottolineato ancora."Sono assolutamente convinta che l'Europa possa unirsi attorno a questo programma. Ogni singolo Paese membro ha approvato la relazione Draghi. E così ha fatto il Parlamento europeo. Sappiamo tutti cosa bisogna fare. Il 'business as usual', l'ordinaria amministrazione, non funziona più. Questo è il mio messaggio finale oggi. I cittadini europei si aspettano che la nostra democrazia decida, agisca e dia risultati". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue,aprendo la conferenza sul primo anno del report Draghi. "ha aggiunto.sono due obiettivi non in contraddizione tra loro e che l'economia europea deve perseguire e conseguire insieme, con un piano congiunto dell'Ue, come afferma il Rapporto sulla competitività dell'Ue di Mario Draghi, ha detto von der Leyen.Il piano congiunto per la decarbonizzazione e la competitività è, in effetti,ha ricordato von der Leyen (gli altri due pilastri sono il divario di innovazione dell'Ue da colmare con Stati Uniti e Cina e la necessità di ridurre le dipendenze dell'Unione). Questo, ha osservato la presidente della Commissione, "ha a che fare innanzitutto con la riduzione dei costi energetici. Conosciamo il motivo principale per cui paghiamo bollette più alte rispetto ai nostri concorrenti: l'Europa dipende troppo dai combustibili fossili importati. E questo significa che il costo della nostra energia è dettato dai mercati globali. Ma conosciamo anche la soluzione: le energie rinnovabili autoctone, con il nucleare come fonte di base. Questo ci garantisce sicurezza e indipendenza energetica". "Solo nell'ultimo anno - ha ricordato -, abbiamo compiuto progressi impressionanti. Innanzitutto, abbiamo lanciato un Pacchetto Eolico, che sta riducendo di due terzi i tempi di autorizzazione. Nella prima metà del 2025, gli investimenti nell'energia eolica europea hanno raggiunto il massimo storico: oltre 40 miliardi di euro. Quindi, gli investitori stanno scegliendo l'Europa"."Un'altra buona notizia: ormai - ha rilevato von der LeyenDi conseguenza, l'anno scorso abbiamo ridotto la nostra bolletta dei combustibili fossili di 60 miliardi di euro. Questa è la strada da seguire: dobbiamo ridurre i prezzi e le dipendenze allo stesso tempo.- ha riconosciuto la presidente della Commissione.