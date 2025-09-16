Export agroalimentare italiano +6% nel 1° semestre 2025

(Teleborsa) - L’continua a correre: dopo il record del 2024 (+9%, oltre 58 miliardi di euro), nelle vendite all’estero dei trasformati alimentari. Ma dietro il dato positivo si muove una, tra dazi e oscillazioni delle materie prime. È il quadro che emerge dall, presentato oggi all’IDG Export Meeting.A trainare i valori è anche l’: l’anno scorso l’olio d’oliva ha segnato un boom di +43% a valore a fronte di un modesto +6% in volume, dinamica che nel primo semestre 2025 ha interessato anche caffè e cioccolato, con forti rincari delle rispettive commodity (+73% e +27%). Bene in quantità lattiero-caseario, bakery e acque minerali; in calo, invece, vino, aceti e spirits.“Lo scenario di mercato a livello globale evidenzia un’, in larga parte determinato dagli impatti dellae i cui effetti per l’Italia non si circoscrivono al solo commercio diretto verso gli Stati Uniti, ma si espandono anche agli altri mercati di sbocco del nostro Food&Beverage – ha dichiarato Denis Pantini, Responsabile Agrifood Nomisma -. Lo sviluppo diin una logica didiventa quindiin questo nuovo contesto geopolitico, da raggiungere sia attraverso il supporto istituzionale (ad esempio mediante nuovi accordi di libero scambio) ma anche mediante sinergie promozionali e commerciali tra imprese”.I mercati chiave sono rappresentati dagli: import F&B +12% nel semestre; Italia terzo fornitore con il 6% di quota. Dopo il front-loading pre-dazi (+14% nel Q1), diversi segmenti hanno frenato nel Q2 (vino da +17% a -10%, formaggi da +18% a -41%).Altro mercato chiave è la: mercato tra i più dinamici d’Europa, con acquisti di prodotti italiani a +13% nel semestre; forti crescite per formaggi (+65%) e bakery (+55%).Non meno importante la: terzo sbocco UE per l’Italia, +16% nel semestre, con extra-performance per cioccolata, forno e formaggi.Sul fronte, cacao e caffè restano sui massimi storici, mentre cereali e oli vegetali segnano ribassi. Le simulazionimostrano chesarebbero particolarmente penalizzanti per filiere come“I dati confermano la, ma anche la: senza mercati più aperti e senza una forte regia istituzionale e associativa, l’Italia rischia di perdere quote in segmenti chiave – ha sottolineato Alberto Volpe, Direttore Generale di Italia del Gusto -. Italia del Gusto vuole essere acceleratore di queste sinergie, mettendo insieme aziende e territori per rafforzare la competitività del Food&Beverage italiano nel mondo”.“La forza dell’export italiano sta nella capacità di. Ma nel nuovo scenario globale la competitività dipenderà sempre più da strategie comuni e da un presidio costante dei mercati", ha concluso Pantini.