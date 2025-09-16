Export agroalimentare italiano +6% nel 1° semestre 2025

(Teleborsa) - L’export del Food&Beverage italiano
continua a correre: dopo il record del 2024 (+9%, oltre 58 miliardi di euro), nel primo semestre 2025
le vendite all’estero dei trasformati alimentari crescono ancora del +6%
. Ma dietro il dato positivo si muove una geografia del commercio internazionale più fragile
, tra dazi e oscillazioni delle materie prime. È il quadro che emerge dall’Osservatorio Nomisma per Italia del Gusto
, presentato oggi all’IDG Export Meeting.
A trainare i valori è anche l’effetto-prezzi
: l’anno scorso l’olio d’oliva ha segnato un boom di +43% a valore a fronte di un modesto +6% in volume, dinamica che nel primo semestre 2025 ha interessato anche caffè e cioccolato, con forti rincari delle rispettive commodity (+73% e +27%). Bene in quantità lattiero-caseario, bakery e acque minerali; in calo, invece, vino, aceti e spirits.
“Lo scenario di mercato a livello globale evidenzia un’alterazione negli scambi di prodotti alimentari
, in larga parte determinato dagli impatti della nuova politica commerciale dell’amministrazione americana
e i cui effetti per l’Italia non si circoscrivono al solo commercio diretto verso gli Stati Uniti, ma si espandono anche agli altri mercati di sbocco del nostro Food&Beverage – ha dichiarato Denis Pantini, Responsabile Agrifood Nomisma -. Lo sviluppo di nuovi mercati
in una logica di maggior diversificazione
diventa quindi prioritario
in questo nuovo contesto geopolitico, da raggiungere sia attraverso il supporto istituzionale (ad esempio mediante nuovi accordi di libero scambio) ma anche mediante sinergie promozionali e commerciali tra imprese”.
I mercati chiave sono rappresentati dagli USA
: import F&B +12% nel semestre; Italia terzo fornitore con il 6% di quota. Dopo il front-loading pre-dazi (+14% nel Q1), diversi segmenti hanno frenato nel Q2 (vino da +17% a -10%, formaggi da +18% a -41%).
Altro mercato chiave è la Spagna
: mercato tra i più dinamici d’Europa, con acquisti di prodotti italiani a +13% nel semestre; forti crescite per formaggi (+65%) e bakery (+55%).
Non meno importante la Polonia
: terzo sbocco UE per l’Italia, +16% nel semestre, con extra-performance per cioccolata, forno e formaggi.
Sul fronte materie prime
, cacao e caffè restano sui massimi storici, mentre cereali e oli vegetali segnano ribassi. Le simulazioni Nomisma
mostrano che dazi al 15% negli USA
sarebbero particolarmente penalizzanti per filiere come vino, pasta e lattiero-caseario
.
“I dati confermano la resilienza del nostro export
, ma anche la necessità di strategie comuni
: senza mercati più aperti e senza una forte regia istituzionale e associativa, l’Italia rischia di perdere quote in segmenti chiave – ha sottolineato Alberto Volpe, Direttore Generale di Italia del Gusto -. Italia del Gusto vuole essere acceleratore di queste sinergie, mettendo insieme aziende e territori per rafforzare la competitività del Food&Beverage italiano nel mondo”.
“La forza dell’export italiano sta nella capacità di unire qualità e diversificazione
. Ma nel nuovo scenario globale la competitività dipenderà sempre più da strategie comuni e da un presidio costante dei mercati", ha concluso Pantini.