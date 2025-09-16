Francoforte: giornata depressa per Symrise

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di aromi e profumi
, con un ribasso del 2,00%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Symrise
rispetto all'indice della Borsa di Francoforte
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di Symrise
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 77,11 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 78,37. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 76,67.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)