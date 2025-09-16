Milano 14:36
Francoforte: giornata depressa per Symrise

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di aromi e profumi, con un ribasso del 2,00%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Symrise rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di Symrise mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 77,11 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 78,37. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 76,67.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
