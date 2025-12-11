Milano 15:10
43.784 +0,73%
Nasdaq 10-dic
25.776 0,00%
Dow Jones 10-dic
48.058 +1,05%
Londra 15:10
9.662 +0,07%
Francoforte 15:10
24.246 +0,48%

Francoforte: rosso per Symrise

(Teleborsa) - Sottotono il produttore di aromi e profumi, che passa di mano con un calo del 2,95%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Symrise, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Symrise, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 64,05 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 67,03 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 62,89.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
