In evidenza Fresnillo sul listino di Londra

(Teleborsa) - Rialzo per il leader mondiale dell'argento
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,19%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fresnillo
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 23,14 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 22,46. L'equilibrata forza rialzista di Fresnillo
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 23,82.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)