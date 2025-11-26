Milano 10:02
Migliori e peggiori
Londra: nuovo spunto rialzista per Fresnillo
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del leader mondiale dell'argento, con una variazione percentuale del 3,47%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fresnillo più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Fresnillo è in rafforzamento con area di resistenza vista a 25,86 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 25,27. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 26,44.

