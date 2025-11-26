Londra: nuovo spunto rialzista per Fresnillo

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del leader mondiale dell'argento
, con una variazione percentuale del 3,47%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fresnillo
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Fresnillo
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 25,86 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 25,27. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 26,44.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)