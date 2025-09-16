Londra: andamento rialzista per Rio Tinto

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il Gruppo minerario anglo-australiano
, che tratta in utile del 2,28% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Rio Tinto
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Rio Tinto
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 47,61 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 47,02. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 48,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)