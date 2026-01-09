Milano 13:41
Londra: scambi negativi per Rio Tinto

Londra: scambi negativi per Rio Tinto
(Teleborsa) - Ribasso per il Gruppo minerario anglo-australiano, che presenta una flessione del 2,34%.

La tendenza ad una settimana di Rio Tinto è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, Rio Tinto è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 61,04 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 59,93. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 62,15.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
