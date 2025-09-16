Milano 10:06
42.853 -0,47%
Nasdaq 15-set
24.294 0,00%
Dow Jones 15-set
45.883 0,00%
Londra 10:06
9.258 -0,21%
Francoforte 10:06
23.657 -0,39%

Londra: risultato positivo per Ashtead Group

(Teleborsa) - Balza in avanti la società attiva nel leasing di attrezzature industriali e per l'edilizia, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,33%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Ashtead Group, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Ashtead Group. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 54,84 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 54,34. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 54,12.

