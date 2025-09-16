Londra: risultato positivo per Ashtead Group

(Teleborsa) - Balza in avanti la società attiva nel leasing di attrezzature industriali e per l'edilizia
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,33%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Ashtead Group
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Ashtead Group
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 54,84 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 54,34. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 54,12.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)