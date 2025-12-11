Londra: balza in avanti Ashtead Group

società attiva nel leasing di attrezzature industriali e per l'edilizia

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la, che tratta in utile del 2,22% sui valori precedenti.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 48,15 sterline. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 49,44. L'indebolimento diè individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 47,38.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)