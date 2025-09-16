Milano 17:35
42.505 -1,28%
Nasdaq 18:38
24.269 -0,10%
Dow Jones 18:38
45.782 -0,22%
Londra 17:35
9.196 -0,88%
Francoforte 17:35
23.329 -1,77%

New York: si concentrano le vendite su Norwegian Cruise Line Holdings

Rosso per la principale compagnia di navigazione, che sta segnando un calo del 3,33%.
