PALLADIUM del 15/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre
Contenuto ribasso per il metallo prezioso, che archivia la sessione in flessione dello 0,58%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del palladio rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1.210,3. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1.181,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1.238,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)