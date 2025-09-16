Milano 10:07
42.856 -0,46%
Nasdaq 15-set
24.294 0,00%
Dow Jones 15-set
45.883 0,00%
Londra 10:07
9.257 -0,21%
Francoforte 10:07
23.664 -0,36%

Parigi: andamento sostenuto per Kering

Migliori e peggiori
Parigi: andamento sostenuto per Kering
(Teleborsa) - Scambia in profit la multinazionale del lusso, che lievita del 3,58%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Kering più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 267 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 259,9. L'equilibrata forza rialzista del colosso del lusso è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 274,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```