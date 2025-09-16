Parigi: brillante l'andamento di EssilorLuxottica

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo di occhialeria
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,36%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di EssilorLuxottica
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di EssilorLuxottica
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 275,2 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 268,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 282,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)