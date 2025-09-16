Milano 14:39
42.901 -0,35%
Nasdaq 15-set
24.294 0,00%
Dow Jones 15-set
45.883 0,00%
Londra 14:39
9.247 -0,32%
Francoforte 14:39
23.598 -0,64%

Parigi: brillante l'andamento di EssilorLuxottica

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo di occhialeria, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,36%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di EssilorLuxottica evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista rispetto all'indice.


La tendenza di breve di EssilorLuxottica è in rafforzamento con area di resistenza vista a 275,2 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 268,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 282,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
