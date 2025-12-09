Parigi: performance negativa per EssilorLuxottica

(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo di occhialeria
, in flessione dell'1,91% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di EssilorLuxottica
è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 291,2 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 302,5 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 284,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)