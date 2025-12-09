Milano 12:29
Parigi: performance negativa per EssilorLuxottica

Parigi: performance negativa per EssilorLuxottica
(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo di occhialeria, in flessione dell'1,91% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di EssilorLuxottica è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 291,2 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 302,5 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 284,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
