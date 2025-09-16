Parigi: scambi al rialzo per Capgemini

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società attiva nella fornitura di servizi IT
, che tratta in utile del 2,07% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40
, evidenzia un rallentamento del trend di Capgemini
rispetto all'indice di Parigi
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Capgemini
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 122,4 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 124,3 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 121,3.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)