Parigi: scambi al rialzo per Dassault Systemes

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società di software francese
, che tratta in utile del 2,14% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Dassault Systemes
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Dassault Systemes
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 27,38 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 27,83. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 27,08.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)