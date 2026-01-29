Milano 14:24
45.451 +0,69%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 14:24
10.245 +0,89%
Francoforte 14:24
24.552 -1,09%

Parigi: si concentrano le vendite su Dassault Systemes

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società di software francese, che presenta una flessione del 2,51% sui valori precedenti.

L'andamento di Dassault Systemes nella settimana, rispetto al CAC40, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Tecnicamente, Dassault Systemes è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 23,95 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 22,99. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 24,91.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
