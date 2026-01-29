Parigi: si concentrano le vendite su Dassault Systemes

società di software francese

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione del 2,51% sui valori precedenti.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 23,95 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 22,99. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 24,91.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)