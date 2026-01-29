Parigi: si concentrano le vendite su Dassault Systemes

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società di software francese
, che presenta una flessione del 2,51% sui valori precedenti.
L'andamento di Dassault Systemes
nella settimana, rispetto al CAC40
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Tecnicamente, Dassault Systemes
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 23,95 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 22,99. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 24,91.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)