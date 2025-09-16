Milano
10:08
42.888
-0,39%
Nasdaq
15-set
24.294
0,00%
Dow Jones
15-set
45.883
0,00%
Londra
10:08
9.257
-0,21%
Francoforte
10:08
23.667
-0,34%
Martedì 16 Settembre 2025, ore 10.25
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: balza in avanti Ferrari
Piazza Affari: balza in avanti Ferrari
Migliori e peggiori
,
In breve
16 settembre 2025 - 09.35
Avanza il
cavallino rampante di Maranello
, che guadagna bene, con una variazione del 2,14%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Ferrari
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Ferrari
Piazza Affari: balza in avanti Stellantis
Piazza Affari: scambi al rialzo per Ferrari
Titoli e Indici
Ferrari
+1,99%
Altre notizie
Piazza Affari: balza in avanti WIIT
Piazza Affari: balza in avanti Moncler
Piazza Affari: scambi in positivo per Recordati
Piazza Affari: balza in avanti DiaSorin
Piazza Affari: balza in avanti Campari
Piazza Affari: scambi in positivo per Mediobanca
Guide
Obbligazioni green: cosa sono, come funzionano e quando convengono a emittenti e investitori
Le obbligazioni green, anche detti green bond, sono titoli di debito in tutto simili a quelli tradizionali, con una clausola differenziale di riferimento.
leggi tutto