Piazza Affari: calo per Webuild

Migliori e peggiori
Piazza Affari: calo per Webuild
(Teleborsa) - Retrocede la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse, con un ribasso dell'1,87%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Webuild, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di medio periodo di Webuild ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 3,727 Euro. Supporto a 3,623. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 3,831.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
