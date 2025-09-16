Milano 17:35
42.505 -1,28%
Nasdaq 18:38
24.269 -0,10%
Dow Jones 18:38
45.782 -0,22%
Londra 17:35
9.196 -0,88%
Francoforte 17:35
23.329 -1,77%

Piazza Affari: giornata depressa per l'indice dei titoli bancari in Italia

Il Comparto bancario a Piazza Affari perde l'1,37%, continuando la seduta a 31.812,47 punti.
