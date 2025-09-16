Milano 17:35
42.505 -1,28%
Nasdaq 18:38
24.269 -0,10%
Dow Jones 18:38
45.782 -0,22%
Londra 17:35
9.196 -0,88%
Francoforte 17:35
23.329 -1,77%

Piazza Affari: in perdita il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: in perdita il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Si abbattono le vendite sul comparto del commercio in Italia, che continua la giornata a 115.719,62 punti, in forte calo dell'1,73%.
Condividi
```