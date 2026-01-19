Milano 17:35
45.196 -1,32%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 17:35
10.195 -0,39%
Francoforte 17:35
24.959 -1,34%

Piazza Affari: in perdita l'indice dei servizi di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: in perdita l'indice dei servizi di consumo italiano
Giornata da dimenticare per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che retrocede a 24.346,26 punti, ritracciando del 2,10%.
Condividi
```