Milano 10:09
42.878 -0,41%
Nasdaq 15-set
24.294 0,00%
Dow Jones 15-set
45.883 0,00%
Londra 10:09
9.256 -0,23%
Francoforte 10:10
23.664 -0,36%

Piazza Affari: positiva la giornata per Sanlorenzo

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per ilproduttore di yacht e superyacht, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,41%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Sanlorenzo, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 34,28 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 33,58. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 33,17.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
