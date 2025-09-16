Piazza Affari: positiva la giornata per Sanlorenzo

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per ilproduttore di yacht e superyacht
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,41%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Sanlorenzo
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 34,28 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 33,58. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 33,17.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)