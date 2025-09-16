Milano 17:35
42.505 -1,28%
Nasdaq 18:39
24.273 -0,09%
Dow Jones 18:39
45.782 -0,22%
Londra 17:35
9.196 -0,88%
Francoforte 17:35
23.329 -1,77%

Produzione industriale USA (MoM) in agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Produzione industriale USA (MoM) in agosto
USA, Produzione industriale in agosto su base mensile (MoM) +0,1%, in aumento rispetto al precedente -0,4% (la previsione era -0,1%).
Condividi
```