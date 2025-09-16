Milano 13:59
42.891 -0,38%
Nasdaq 15-set
24.294 0,00%
Dow Jones 15-set
45.883 0,00%
Londra 13:59
9.253 -0,26%
Francoforte 13:59
23.602 -0,62%

Su TimVision in anteprima la miniserie "La strada stretta verso il profondo Nord"

Economia, Telecomunicazioni
Su TimVision in anteprima la miniserie "La strada stretta verso il profondo Nord"
(Teleborsa) - Sbarcherà in anteprima su TimVision l'attesa miniserie in cinque episodi "La strada stretta verso il profondo Nord", tratta dall’omonimo romanzo di Richard Flanagan, vincitore del Booker Prize. La serie, che verrà trasmessa a partire dal 18 settembre, ripercorre la vita e la storia d’amore di Dorrigo Evans, interpretato da Jacob Elordi (da giovane) e Ciarán Hinds (da adulto).

Dorrigo, giovane medico della Tasmania, viene deportato in un campo di prigionia giapponese e impiegato nella costruzione della Ferrovia della Morte, la linea ferroviaria tra Bangkok e la Birmania. Un'impresa che costerà la vita a centinaia di migliaia di uomini. Dorrigo fa il possibile per salvare i compagni da fame, malattie e dalla ferocia delle guardie, sostenuto dal ricordo della fugace storia d'amore con Amy Mulvaney (Odessa Young), giovane moglie dello zio.

"La stretta strada per il profondo Nord" è un'analisi intima di un uomo complesso e della sua indimenticabile storia d'amore, ma anche un ritratto avvincente della crudeltà della guerra. Nel cast, oltre a Jacob Elordi, Ciarán Hinds e Odessa Young, figurano Olivia De Jonge (Ella Evans nel 1940) e Simon Baker (Keith Mulvaney).

La serie è prodotta da Curio Pictures e distribuita da Sony Pictures, diretta da Justin Kurzel che è anche Executive Producer insieme a Jo Porter, Rachel Gardener, Alexandra Taussig, Shaun Grant e Richard Flanagan, l’autore del libro.


Condividi
```