Su TimVision in anteprima la miniserie "La strada stretta verso il profondo Nord"

(Teleborsa) - Sbarcheràl'attesa miniserie in cinque episodi, tratta dall’omonimo romanzo di, vincitore del Booker Prize. La serie, che verrà trasmessa a partire, ripercorre la vita e la storia d’amore di, interpretato da Jacob Elordi (da giovane) e Ciarán Hinds (da adulto).Dorrigo, giovane medico della Tasmania, viene deportato in un campo di prigionia giapponese e impiegato nella costruzione della Ferrovia della Morte, la linea ferroviaria tra Bangkok e la Birmania. Un'impresa che costerà la vita a centinaia di migliaia di uomini. Dorrigo fa il possibile per salvare i compagni da fame, malattie e dalla ferocia delle guardie, sostenuto dal ricordo della fugace storia d'amore con Amy Mulvaney (Odessa Young), giovane moglie dello zio."La stretta strada per il profondo Nord" è un'analisi intima di un uomo complesso e della sua indimenticabile storia d'amore, ma anche un ritratto avvincente della crudeltà della guerra. Nel cast, oltre a J, figurano(Ella Evans nel 1940) e(Keith Mulvaney).La serie è prodotta da Curio Pictures e distribuita da Sony Pictures, diretta da Justin Kurzel che è anche Executive Producer insieme a Jo Porter, Rachel Gardener, Alexandra Taussig, Shaun Grant e Richard Flanagan, l’autore del libro.