AI, server a rischio compromissione. L'allarme di Trend Micro

(Teleborsa) - Migliaia di server
di intelligenza artificiale
sono rischio compromissione. A lanciare l'allarme è la società di sicurezza Trend Micro
che ha esortato gli addetti ai lavori a seguire le migliori pratiche di sicurezza per evitare furti di dati, avvelenamento dei modelli, richieste di estorsioni e altri attacchi.
"L'intelligenza artificiale potrebbe essere l'opportunità del secolo per le aziende di tutto il mondo ma le organizzazioni che non prevedono adeguate precauzioni potrebbero finire per sperimentare più danni che benefici. Sono troppe le infrastrutture che vengono costruite con componenti non protetti o privi di patch, dando il via libera ad attività cybercriminali", ha dichiarato Salvatore Marcis
, Country Manager di Trend Micro Italia.
Secondo la società tra le principali sfide da affrontare per la sicurezza
dell'IA c'è la vulnerabilità
dei componenti critici; l'esposizione accidentale a internet dove intervengono i cybercriminali; la vulnerabilità nei componenti open-source, cioè aperti, per fornire funzionalità comuni. Infine, le debolezze a livello container
, cioè l'esposizione alle stesse minacce di sicurezza che influiscono sugli ambienti cloud.
Secondo Trend Micro, "la comunità degli sviluppatori e le aziende devono bilanciare al meglio la sicurezza" e "le misure
concrete da prendere potrebbero includere" una migliore gestione dei rimedi sicurezza
(patch) e scansione delle vulnerabilità; il mantenimento di un inventario
di tutti i componenti software comprese librerie e sottosistemi di terze parti; l'adozione di best practice
per la sicurezza della gestione dei container, incluso l'utilizzo di immagini di base minime e strumenti di sicurezza; i controlli di configurazione per garantire che i componenti dell'infrastruttura IA, come i server, non siano esposti a Internet".(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))