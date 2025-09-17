AI, server a rischio compromissione. L'allarme di Trend Micro

(Teleborsa) - Migliaia didisono rischio compromissione. A lanciare l'allarme è la società di sicurezzache ha esortato gli addetti ai lavori a seguire le migliori pratiche di sicurezza per evitare furti di dati, avvelenamento dei modelli, richieste di estorsioni e altri attacchi."L'intelligenza artificiale potrebbe essere l'opportunità del secolo per le aziende di tutto il mondo ma le organizzazioni che non prevedono adeguate precauzioni potrebbero finire per sperimentare più danni che benefici. Sono troppe le infrastrutture che vengono costruite con componenti non protetti o privi di patch, dando il via libera ad attività cybercriminali", ha dichiarato, Country Manager di Trend Micro Italia.Secondo la società tra le principali sfide da affrontare per ladell'IA c'è ladei componenti critici; l'esposizione accidentale a internet dove intervengono i cybercriminali; la vulnerabilità nei componenti open-source, cioè aperti, per fornire funzionalità comuni. Infine, le debolezze a, cioè l'esposizione alle stesse minacce di sicurezza che influiscono sugli ambienti cloud.Secondo Trend Micro, "la comunità degli sviluppatori e le aziende devono bilanciare al meglio la sicurezza" e "leconcrete da prendere potrebbero includere" una migliore gestione dei(patch) e scansione delle vulnerabilità; il mantenimento di undi tutti i componenti software comprese librerie e sottosistemi di terze parti; l'adozione diper la sicurezza della gestione dei container, incluso l'utilizzo di immagini di base minime e strumenti di sicurezza; i controlli di configurazione per garantire che i componenti dell'infrastruttura IA, come i server, non siano esposti a Internet".