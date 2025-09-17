Milano 14:09
Assegno unico, Inps: nei primi sette mesi del 2025 erogati 11,5 miliardi di euro
(Teleborsa) - Nei primi sette mesi del 2025 sono stati erogati alle famiglie assegni per 11,5 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,9 miliardi del 2024, ai 18,2 miliardi del 2023 e ai 13,2 miliardi di erogazioni di competenza del 2022. È quanto emerge dall’aggiornamento dell’Osservatorio Statistico sull’Assegno Unico Universale (AUU) dell'INPS.

Sono 6.168.734 i nuclei famigliari che hanno ricevuto l’assegno nel 2025, per un totale di 9.755.848 figli: l’importo medio per figlio a luglio 2025, comprensivo delle maggiorazioni applicabili si attesta su 172 euro, e va da circa 57 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (che per il 2025 è pari a 45.939,56 euro), a 224 euro per la classe di ISEE minima (17.227,33 euro per il 2025).
