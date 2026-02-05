Milano 12:27
Finanza
Piquadro, fatturato nove mesi sale leggermente a 136,8 milioni di euro
(Teleborsa) - Piquadro, società quotata su Euronext Milan e attiva nell'ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria, ha chiuso i primi nove mesi dell'esercizio (al 31 dicembre 2025) con fatturato consolidato pari 136,8 milioni di euro, in aumento dell'1,7% rispetto all'omologo periodo chiuso al 31 dicembre 2024 e pari a 134,6 milioni di euro.

Con riferimento al marchio Piquadro, i ricavi registrati nei primi nove mesi dell'esercizio 2025/2026 risultano pari a 54,4 milioni di euro in decremento del 5,1% rispetto all'analogo periodo chiuso al 31 dicembre 2024. Con riferimento al marchio The Bridge, i ricavi risultano pari 26,6 milioni di euro, in aumento del 4,1%. I ricavi delle vendite realizzati dalla Maison Lancel risultano pari a 55,8 milioni di euro, in aumento del 7,9%.

La posizione finanziaria netta adjusted al 31 dicembre 2025 è positiva e pari a circa 15,2 milioni di euro, rispetto alla posizione finanziaria netta adjusted positiva e pari a 10,2 milioni di euro registrata al 31 dicembre 2024; la Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2025 è negativa e pari a 47 milioni di euro includendo l'effetto del principio contabile IFRS 16, rispetto alla Posizione Finanziaria Netta di 27,8 milioni di euro registrata al 31 dicembre 2024.
