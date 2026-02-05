Piquadro, fatturato nove mesi sale leggermente a 136,8 milioni di euro

Piquadro

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nell'ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria, ha chiuso idell'esercizio (al 31 dicembre 2025) conconsolidato pari 136,8 milioni di euro, in aumento dell'1,7% rispetto all'omologo periodo chiuso al 31 dicembre 2024 e pari a 134,6 milioni di euro.Con riferimento al, i ricavi registrati nei primi nove mesi dell'esercizio 2025/2026 risultano pari a 54,4 milioni di euro in decremento del 5,1% rispetto all'analogo periodo chiuso al 31 dicembre 2024. Con riferimento al, i ricavi risultano pari 26,6 milioni di euro, in aumento del 4,1%. I ricavi delle vendite realizzati dallarisultano pari a 55,8 milioni di euro, in aumento del 7,9%.Laal 31 dicembre 2025 è positiva e pari a circa 15,2 milioni di euro, rispetto alla posizione finanziaria netta adjusted positiva e pari a 10,2 milioni di euro registrata al 31 dicembre 2024; la Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2025 è negativa e pari a 47 milioni di euro includendo l'effetto del principio contabile IFRS 16, rispetto alla Posizione Finanziaria Netta di 27,8 milioni di euro registrata al 31 dicembre 2024.