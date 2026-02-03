INPS, Osservatorio ADI e SFL: nel 2025 coinvolti 2,2 milioni di persone

(Teleborsa) - L’ha rilasciato l’aggiornamento dell’Osservatorio statistico relativo all’(ADI) e al(SFL) con i dati consolidati a dicembre 2025. Nel periodo compreso tra gennaio 2024 e dicembre 2025, sono statiche hanno beneficiato di almeno una mensilità ADI, per un totale die undiL’andamento della misura è stato influenzato dalle novità della, che ha innalzato le soglie ISEE e di reddito per l’accesso. Tra le principali agevolazioni introdotte figurano l’attribuzione d’ufficio del coefficiente per i carichi di cura e un contributo straordinario "" (fino a 500 euro) erogato al momento del rinnovo dopo le prime diciotto mensilità.Nel solo mese di, i nuclei beneficiari sono stati quasi 647 mila, con una prevalenza di famiglie con anziani (338 mila), disabili (258 mila) e minori (238 mila).Per quanto riguarda il(SFL), sono 228 mila le persone che hanno percepito almeno un pagamento dal debutto della misura a oggi, con una forte concentrazione nel Sud e nelle Isole (80% del totale). A partire dal 1° gennaio 2025, l'importo della prestazione è stato incrementato da 350 a, introducendo inoltre la possibilità di prorogare ilper ulteriori 12 mesi in caso di frequenza di corsi formativi.A dicembre 2025 iSFL in pagamento sono stati. I dati mostrano un trend positivo tra le classi di età più giovani e una prevalenza della componente femminile, che rappresenta il 63% del totale dei percettori.