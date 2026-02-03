Milano 15:00
INPS, Osservatorio ADI e SFL: nel 2025 coinvolti 2,2 milioni di persone
(Teleborsa) - L’INPS ha rilasciato l’aggiornamento dell’Osservatorio statistico relativo all’Assegno di Inclusione (ADI) e al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) con i dati consolidati a dicembre 2025. Nel periodo compreso tra gennaio 2024 e dicembre 2025, sono stati 936 mila i nuclei familiari che hanno beneficiato di almeno una mensilità ADI, per un totale di 2,2 milioni di persone coinvolte e un importo medio mensile di 685 euro.

L’andamento della misura è stato influenzato dalle novità della Legge di Bilancio 2025, che ha innalzato le soglie ISEE e di reddito per l’accesso. Tra le principali agevolazioni introdotte figurano l’attribuzione d’ufficio del coefficiente per i carichi di cura e un contributo straordinario "una tantum" (fino a 500 euro) erogato al momento del rinnovo dopo le prime diciotto mensilità.

Nel solo mese di dicembre 2025, i nuclei beneficiari sono stati quasi 647 mila, con una prevalenza di famiglie con anziani (338 mila), disabili (258 mila) e minori (238 mila).

Per quanto riguarda il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), sono 228 mila le persone che hanno percepito almeno un pagamento dal debutto della misura a oggi, con una forte concentrazione nel Sud e nelle Isole (80% del totale). A partire dal 1° gennaio 2025, l'importo della prestazione è stato incrementato da 350 a 500 euro mensili, introducendo inoltre la possibilità di prorogare il sussidio per ulteriori 12 mesi in caso di frequenza di corsi formativi.

A dicembre 2025 i beneficiari SFL in pagamento sono stati 84.815. I dati mostrano un trend positivo tra le classi di età più giovani e una prevalenza della componente femminile, che rappresenta il 63% del totale dei percettori.
