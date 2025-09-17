BolognaFiere acquista il 30% di United Experience e lancia tre nuovi eventi sul vino

BolognaFiere

(Teleborsa) -, attraverso la propria filiale americana BolognaFiere USA, ha, fino ad oggi interamente detenuta da FiereItaliane SEA di Maurizio Muzzetta. Non sono stati divulgati i dettagli finanziari dell'operazione.United Experience opera nel settore degli eventi e, con il nuovo assetto societario,, con il brand WINE EXPERIENCE. L'iniziativa nasce per affiancare le cantine italiane nell'espansione verso nuovi mercati ad alto potenziale di sviluppo, in un momento in cui i dazi statunitensi impongono di accelerare la diversificazione delle destinazioni dell'export.La prima edizione di WINE EXPERIENCE si terrà ailnei padiglioni di ExCel, e vedrà la partecipazione di oltre 200 espositori vincoli a cui si affiancheranno 60 espositori del food. Sono attesi più di 1500 buyer, in un paese che già rappresenta uno dei mercati di riferimento per le esportazioni vinicole italiane. L'11 e 12 giugno 2026 sarà la volta di Ho Chi Minh City presso l'Exhibition Center di Adora (Vietnam), mentre il 10 e 11 novembre 2026 l'esposizione sarà a Città del Messico, presso l'Expo Santa Fe.Dopo l'organizzazione insieme a Slow Food di Slow Wine Fair, l'inserimento nel calendario di BolognaFiere del Mercato dei Vini e dei Vignaioli indipendenti di Fivi e Champagne Experience, con questa operazione BolognaFiere consolida ulteriormente il proprio ruolo di"Il settore vitivinicolo è uno dei pilastri dell'agroalimentare italiano e un ambasciatore straordinario della cultura del nostro paese nel mondo. Con WINE EXPERIENCE BolognaFiere contribuisce a valorizzare questa eccellenza, offrendo un format innovativo e uno strumento concreto per sostenere l'export delle cantine italiane in un contesto internazionale complesso e in continua evoluzione", ha dettidi BolognaFiere, società quotata su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale (EGM PRO)."Questa operazione si inserisce pienamente nelladel Gruppo che punta a rafforzare la propria presenza nei mercati più dinamici e a confermare BolognaFiere come piattaforma globale per il Made in Italy", ha aggiunto.