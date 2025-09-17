Milano 15:41
BolognaFiere acquista il 30% di United Experience e lancia tre nuovi eventi sul vino

Agroalimentare, Economia
(Teleborsa) - BolognaFiere, attraverso la propria filiale americana BolognaFiere USA, ha acquisito il 30% della società statunitense United Experience, fino ad oggi interamente detenuta da FiereItaliane SEA di Maurizio Muzzetta. Non sono stati divulgati i dettagli finanziari dell'operazione.

United Experience opera nel settore degli eventi e, con il nuovo assetto societario, lancerà nel 2026 tre manifestazioni internazionali dedicate al vino a Londra, Ho Chi Minh City (Vietnam) e a Città del Messico, con il brand WINE EXPERIENCE. L'iniziativa nasce per affiancare le cantine italiane nell'espansione verso nuovi mercati ad alto potenziale di sviluppo, in un momento in cui i dazi statunitensi impongono di accelerare la diversificazione delle destinazioni dell'export.

La prima edizione di WINE EXPERIENCE si terrà a Londra il 26 e 27 aprile 2026 nei padiglioni di ExCel, e vedrà la partecipazione di oltre 200 espositori vincoli a cui si affiancheranno 60 espositori del food. Sono attesi più di 1500 buyer, in un paese che già rappresenta uno dei mercati di riferimento per le esportazioni vinicole italiane. L'11 e 12 giugno 2026 sarà la volta di Ho Chi Minh City presso l'Exhibition Center di Adora (Vietnam), mentre il 10 e 11 novembre 2026 l'esposizione sarà a Città del Messico, presso l'Expo Santa Fe.

Dopo l'organizzazione insieme a Slow Food di Slow Wine Fair, l'inserimento nel calendario di BolognaFiere del Mercato dei Vini e dei Vignaioli indipendenti di Fivi e Champagne Experience, con questa operazione BolognaFiere consolida ulteriormente il proprio ruolo di hub internazionale per lo sviluppo del business e della cultura del vino.

"Il settore vitivinicolo è uno dei pilastri dell'agroalimentare italiano e un ambasciatore straordinario della cultura del nostro paese nel mondo. Con WINE EXPERIENCE BolognaFiere contribuisce a valorizzare questa eccellenza, offrendo un format innovativo e uno strumento concreto per sostenere l'export delle cantine italiane in un contesto internazionale complesso e in continua evoluzione", ha detti Antonio Bruzzone, AD di BolognaFiere, società quotata su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale (EGM PRO).

"Questa operazione si inserisce pienamente nella strategia di internazionalizzazione del Gruppo che punta a rafforzare la propria presenza nei mercati più dinamici e a confermare BolognaFiere come piattaforma globale per il Made in Italy", ha aggiunto.
