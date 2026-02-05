Fiera Milano presenta WinePrime

(Teleborsa) -è il nuovo format espositivo a forte vocazione internazionale dedicato alnato dalla partnership tra Fiera Milano ed Excellence SIDI (Società Italiana Distributori e Importatori). L’evento nasce percoinvolgendo operatori Ho.Re.Ca., canali retail qualificati, sommelier, opinion leader e buyer dai principali mercati di consumo, con un’impostazione progettata per favorire incontri e opportunità commerciali cross-border. WinePrime mette al centro vini rari e selezioni d’autore provenienti dai principali terroir, con un percorso che amplia la prospettiva verso una visione concreta e realmente globale del segmento top internazionale.WinePrime è una fiera dove: un itinerario scandito da aree immersive che accompagnano il pubblico dentro l’identità dei terroir internazionali e le produzioni top. Un viaggio nella cultura enologica delle diverse parti del mondo, in cui il territorio è protagonista e ogni area racconta l’eccellenza vinicola.. Un format che intreccia business, cultura del vino e lifestyle, favorendo un dialogo virtuoso tra i diversi protagonisti del mercato B2B e il consumatore evoluto.Il progetto si propone pertanto come hub internazionale di riferimento per le produzioni enologiche di pregio, con una selezione espositiva che riunisce cantine e maison che operano nel segmento di fascia alta di provenienza internazionale. WinePrime è un abilitatore in cui portfolio, etichette iconiche e anteprime mondiali incontrano i decision maker dei diversi mercati. Inoltre,anche fuori dai confini Nazionali, del vino di alto posizionamento, in un contesto selettivo e orientato al business. La manifestazione si svolgerànegli spazi di Allianz MiCo, il più grande centro congressuale d’Europa."WinePrime nasce per dare massima visibilità alle eccellenze vinicole internazionali e metterle in relazione con i mercati attraverso la distribuzione qualificata – dichiara– In questo contesto, Fiera Milano rafforza il suo ruolo strategico nell’ambito dei consumi fuori casa e dell’ospitalità, presidio che ricopre in modo eccellente da tempo e lancia una nuova piattaforma di riferimento per l’incontro tra la filiera Ho.Re.Ca. e i principali attori del mercato internazionale vitivinicolo contribuendo a trasformare il valore del prodotto in opportunità concrete di sviluppo"."Con WinePrime nasce in Italia un evento unico, tagliato su misura per il cliente contemporaneo, per un target giovane e sempre informato che cerca il confronto ed il dialogo con i produttori, che saranno nella maggior parte presenti a Milano - afferma- Un momento di incontro dove il distributore fa da ponte tra il produttore ed il cliente ponendosi come cardine indispensabile per la promozione dei “vini fini” nel variegato mercato italiano".