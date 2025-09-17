Milano 10:48
42.349 -0,36%
Nasdaq 16-set
24.274 -0,08%
Dow Jones 16-set
45.758 -0,27%
Londra 10:48
9.213 +0,19%
Francoforte 10:48
23.433 +0,45%

Borsa: Corre il mercato di Hong Kong, in progresso dell'1,82%

L'Indice Hang Seng chiude a 26.920,89 punti

In breve, Finanza
Borsa: Corre il mercato di Hong Kong, in progresso dell'1,82%
Ottima performance per Hong Kong (+1,82%), che archivia la giornata a 26.920,89 punti.
Condividi
```