Milano 10:49
42.330 -0,41%
Nasdaq 16-set
24.274 -0,08%
Dow Jones 16-set
45.758 -0,27%
Londra 10:49
9.212 +0,18%
Francoforte 10:48
23.433 +0,45%

Il CAC40 avvia la seduta a 7.841,55 punti

Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,30%
Allunga timidamente il passo l'indice di Parigi, in rialzo dello 0,30%, dopo aver aperto a 7.841,55 punti.
