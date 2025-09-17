Milano 16-set
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +0,21%

Nikkey a 44.995,79 punti

Indice Nikkey +0,21% a quota 44.995,79 all'apertura pomeridiana.
