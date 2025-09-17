Cooperative di Comunità, AICCON-Legacoop: "Motori di sviluppo. Sono 321, attive in più di 70 province"

(Teleborsa) - Le cooperative di comunità si confermano un modello innovativo e sempre più diffuso per generare sviluppo inclusivo, sostenibile e partecipato, soprattutto nelle aree interne e nei contesti urbani segnati da disagio sociale ed economico. È quanto emerge dal nuovocon il supporto di Legacoop, che offre una fotografia aggiornata e qualitativa di queste esperienze, sempre più diffuse e radicate nei territori italiani. Le cooperative di comunità mappate nel 2025 sono 321 (220 cooperative già registrate e 101 in corso di registrazione) operanti in più di 70 province e si configurano come veri laboratori di economia di luogo, capaci di coniugare impresa, partecipazione civica e cura dei beni comuni.Le realtà censite mostrano una diversità tipologica e una ampia distribuzione territoriale, che interessa sia piccoli borghi e aree interne -dove rispondono a problemi di spopolamento, carenza di servizi e valorizzazione di risorse dormienti- sia quartieri urbani fragili, dove contribuiscono alla rigenerazione sociale e culturale. Quanto alle tipologie di attività, il 35% è costituito da cooperative di produzione e lavoro, il 20% da cooperative sociali di tipo B, il 9% da tipo A, il 2% da cooperative di utenza, mentre un ulteriore 35% rientra in altre forme ibride o innovative. Si tratta di esperienze che si costituiscono come risposta non solo a condizioni di fragilità, ma anche all'attivazione di risorse latenti presenti nei territori. I dati rivelano che il 29% delle cooperative è nato per far fronte a forme di vulnerabilità sociale, mentre il 12% in risposta a vulnerabilità dal punto di vista urbano e ambientale. Ma accanto alla dimensione del bisogno si afferma con forza quella delle risorse: il 22% delle cooperative ha avuto origine grazie alla spinta di gruppi di cittadini particolarmente motivati, il 16% ha valorizzato risorse locali "dormienti", il 13% ha beneficiato di relazioni con la pubblica amministrazione e l'8% del supporto delle organizzazioni di rappresentanza cooperativa.Le cooperative di comunità si caratterizzano per una forte diversificazione delle attività, con una presenza rilevante in ambiti strategici per lo sviluppo locale, come il turismo e la cultura, cui si affiancano la cura e la tutela ambientale, servizi educativi e di formazione professionale, servizi sociali, rigenerazione urbana. Una pluralità di funzioni che consente loro di farsi carico di bisogni concreti e complessi, spesso trascurati dal mercato o dal pubblico, contribuendo alla riattivazione di beni comuni, alla creazione di servizi di prossimità e alla valorizzazione del capitale sociale.Il coinvolgimento della comunità nelle attività e nei processi decisionali si configura come un elemento centrale e distintivo del modello. Il 25% progetta attività e servizi insieme alla comunità, il 24% apre anche ai non soci la partecipazione ai processi decisionali, il 16% riceve dalla comunità territoriale contributi in forma di tempo e di attività di volontariato, il 13% riceve forme di sostegno economico o di altro tipo dai cittadini. La base sociale è composta in maniera equilibrata da soci volontari (26%), soci lavoratori (24%) e utenti (22%), a conferma di un modello inclusivo e plurale.Le cooperative di comunità non agiscono isolate, ma come nodi di reti territoriali: il 18% collabora con Pubbliche Amministrazioni, il 16% con associazioni, il 15% con cittadini delle comunità, il 12% con aziende private, il 10% con cooperative (sociali e non), il 9% con altre cooperative di comunità. Ancora sottoutilizzato -con appena il 6% delle indicazioni- il potenziale delle fondazioni, nonostante il loro ruolo crescente rispetto alle dinamiche di sviluppo territoriale.Sul piano economico, la sostenibilità si fonda su una pluralità di canali. Il più importante è rappresentato dallo scambio di beni e servizi (35%). Seguono i bandi (21%), uno strumento centrale, non solo per il reperimento di risorse, ma anche come canale di consolidamento progettuale; le convenzioni con la PA (16%); le quote associative (13%). In proposito, il report sottolinea l'esigenza di mantenere un equilibrio tra un approccio allo sviluppo basato sui bandi e uno basato sul solo scambio di beni e servizi, per evitare uno scenario dove la sostenibilità dipenda, in modo predominante, dall'erogazione pubblica di risorse economiche. Andrebbero invece preferiti strumenti normativi che consentono partenariati di lungo periodo (come i PPP – Partenariati Pubblico Privato) o forme di accordo che promuovono un approccio sussidiario dove la cooperazione di comunità diviene l'anello di congiunzione per una rete territoriale di soggetti funzionale all'ottenimento di finanziamenti europei, inaccessibili alla singola realtà.Il 79% delle cooperative gestisce beni culturali, spesso in convenzione con enti pubblici (50%), in comodato d'uso gratuito (36%) o in locazione da privati (36%). La gestione di questi beni implica, nel 79% dei casi, rapporti strutturati con la Pubblica Amministrazione, confermando il ruolo delle cooperative come custodi attivi del patrimonio locale.Il report evidenzia anche i cambiamenti tangibili che le cooperative di comunità producono nei territori in cui operano: rafforzano la coesione sociale, creano nuove opportunità occupazionali, riattivano patrimoni inutilizzati, restituiscono spazi pubblici e culturali alla fruizione collettiva, favoriscono la nascita di economie circolari e sostenibili. In questo senso, rappresentano una delle risposte più concrete alla domanda di nuove forme di sviluppo territoriale, capaci di coniugare innovazione, inclusione e radicamento comunitario.Le cooperative di comunità aderenti a Legacoop sono 106 (erano 55 nel 2020), attive in 19 regioni. Il 65% è collocato nelle aree interne, il 69% in Comuni con meno di 5.000 abitanti. Coinvolgono 5.383 soci (numero medio di 51 soci per cooperativa), occupano 560 persone, realizzano un fatturato complessivo di 33,5 milioni di Euro e hanno un patrimonio complessivo di 7,8 milioni. Il 24% dei CdA ha una presidente; i presidenti di CdA under 35 sono il 13% del totale. Inoltre, il 33% delle cooperative ha nel CdA quote rosa tra il 26% e il 49%."I dati del Rapporto Aiccon del 2025 – sottolinea– raccontano la storia di un fenomeno, quello delle cooperative di comunità, che in assenza di una normativa nazionale, e quindi di misure di sostegno dedicate, continua a crescere e caratterizzarsi sempre più, non solo come strumento in mano ai cittadini per rispondere ai propri bisogni, ma come vero strumento di sviluppo locale. Il rapporto, così come le esperienze che conosciamo e accompagniamo quotidianamente, ci restituisce il segno di un modello imprenditoriale partecipato dal basso, capace di trasformare i territori con logiche mutualistiche applicate allo sviluppo territoriale, tanto che sono sempre di più le realtà che dialogano e interagiscono con gli enti locali, non con modalità ‘subordinate', ma partecipative, di co-gestione, co-programmazione e co-progettazione, proprio perché si riconosce alle coop di comunità un ruolo di attore serio, autonomo, partecipato e capace di generare valore sul territorio redistribuendolo nella comunità"."Dalla ricerca realizzata – osserva– emerge come le Cooperative di Comunità non siano più solo presidio delle aree interne, ma vere istituzioni economiche nate dagli abitanti per trasformare bisogni e desideri in imprese. Esperienze agili e aperte, che integrano imprenditorialità e cura del territorio, con un potenziale occupazionale ancora da valorizzare. Sono istituzioni di nuova generazione che necessitano di un ambiente adeguato per svilupparsi: in questo senso, lo sviluppo dell'economia sociale come piattaforma diventa centrale anche per la loro affermazione".