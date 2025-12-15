Milano 17:35
Haiki+ nomina Raffaele Vanni nuovo Investor Relator
(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Haiki+, holding di partecipazioni attiva nel business dell'ambiente e dell'economia circolare quotata su Euronext Growth Milan, ha nominato Raffaele Vanni nuovo Investor Relator. La decisione rientra nel percorso di rafforzamento della comunicazione finanziaria del gruppo, in una fase caratterizzata da attività strategiche e dall’avanzamento del piano industriale.

La nomina consente all’attuale Investor Relator e CFO di Gruppo, Federico Malgarini, di concentrarsi maggiormente sullo sviluppo industriale del progetto Haiki.

L’ingresso di Vanni, che vanta una consolidata esperienza in ambito finanziario e nei rapporti con la comunità degli investitori, mira a garantire al mercato una comunicazione chiara, tempestiva e continuativa, rafforzando il dialogo con la comunità finanziaria.

