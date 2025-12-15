Haiki+ nomina Raffaele Vanni nuovo Investor Relator

Haiki+

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, holding di partecipazioni attiva nel business dell'ambiente e dell'economia circolare quotata su Euronext Growth Milan, ha nominatonuovo. La decisione rientra nel percorso di rafforzamento della comunicazione finanziaria del gruppo, in una fase caratterizzata da attività strategiche e dall’avanzamento del piano industriale.La nomina consente all’attuale Investor Relator e CFO di Gruppo,, di concentrarsi maggiormente sullo sviluppo industriale del progetto Haiki.L’ingresso di Vanni, che vanta una consolidata esperienza in ambito finanziario e nei rapporti con la comunità degli investitori, mira a garantire al mercato unachiara, tempestiva e continuativa, rafforzando il dialogo con la comunità finanziaria.