Ddl Intelligenza Artificiale, via libera del Senato: è legge

(Teleborsa) - Il Senato ha approvato in via definitiva ilalsull’. Con 77 voti favorevoli, 55 contrari e 2 astenuti, il provvedimento diventa legge.Il testo, articolato in 28 articoli, stabilisceper la ricerca, lo sviluppo e l’applicazione dei sistemi di IA, ponendo al centro un approccio "antropocentrico", attento alla trasparenza, alla responsabilità e ai diritti fondamentali. L’obiettivo è favorire le opportunità offerte dall’, garantendo al tempo stessosui rischi economici e sociali.Il percorso parlamentare è stato complesso. Dopo l’approvazione iniziale del Senato, laha introdotto modifiche rilevanti con il Ddl 2316, imponendo un ulteriore passaggio a Palazzo Madama. Tra le novità: il coinvolgimento dinel coordinamento dei servizi digitali, un ruolo di regia presso lae l’eliminazione dell’obbligo di mantenere isul territorio nazionale, misura pensata in origine per rafforzare laSul piano dei principi, la Camera ha specificato che l’IA non deve pregiudicare ladel, né i diritti garantiti dall’ordinamento nazionale ed europeo. È stato introdotto anche il vincolo delper l’accesso dei minori di 14 anni alle tecnologie di IA.La legge tocca diversi ambiti sensibili. In, viene confermato che ogni decisione resta sotto il controllo del magistrato. Sul, si ribadisce il sostegno a microimprese e PMI, con riferimento anche alla robotica come tecnologia complementare. In tema di sicurezza e difesa, il testo esclude dal perimetro di applicazione le attività di intelligence e delle forze armate.Un capitolo importante riguarda la. Viene prevista l’adozione di una, coordinata da un comitato presieduto dal Presidente del Consiglio, con la partecipazione di più ministeri e autorità indipendenti. Le Autorità nazionali competenti restano AgID e ACN, affiancate da Banca d’Italia, Consob e Ivass per la vigilanza di mercato.Infine, sul, la legge introduce aggravanti specifiche per reati commessi con l’uso dell’IA e nuove fattispecie volte a contrastare manipolazioni, frodi e violazioni del diritto d’autore.