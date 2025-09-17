Ddl Intelligenza Artificiale, via libera del Senato: è legge

(Teleborsa) - Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge di delega
al governo
sull’intelligenza artificiale
. Con 77 voti favorevoli, 55 contrari e 2 astenuti, il provvedimento diventa legge.
Il testo, articolato in 28 articoli, stabilisce principi generali
per la ricerca, lo sviluppo e l’applicazione dei sistemi di IA, ponendo al centro un approccio "antropocentrico", attento alla trasparenza, alla responsabilità e ai diritti fondamentali. L’obiettivo è favorire le opportunità offerte dall’innovazione
, garantendo al tempo stesso vigilanza
sui rischi economici e sociali.
Il percorso parlamentare è stato complesso. Dopo l’approvazione iniziale del Senato, la Camera
ha introdotto modifiche rilevanti con il Ddl 2316, imponendo un ulteriore passaggio a Palazzo Madama. Tra le novità: il coinvolgimento di Agcom
nel coordinamento dei servizi digitali, un ruolo di regia presso la Presidenza del Consiglio
e l’eliminazione dell’obbligo di mantenere i datacenter
sul territorio nazionale, misura pensata in origine per rafforzare la sovranità tecnologica
.
Sul piano dei principi, la Camera ha specificato che l’IA non deve pregiudicare la libertà
del dibattito democratico
, né i diritti garantiti dall’ordinamento nazionale ed europeo. È stato introdotto anche il vincolo del consenso genitoriale
per l’accesso dei minori di 14 anni alle tecnologie di IA.
La legge tocca diversi ambiti sensibili. In materia giudiziaria
, viene confermato che ogni decisione resta sotto il controllo del magistrato. Sul fronte economico
, si ribadisce il sostegno a microimprese e PMI, con riferimento anche alla robotica come tecnologia complementare. In tema di sicurezza e difesa, il testo esclude dal perimetro di applicazione le attività di intelligence e delle forze armate.
Un capitolo importante riguarda la governance
. Viene prevista l’adozione di una strategia nazionale per l’IA
, coordinata da un comitato presieduto dal Presidente del Consiglio, con la partecipazione di più ministeri e autorità indipendenti. Le Autorità nazionali competenti restano AgID e ACN, affiancate da Banca d’Italia, Consob e Ivass per la vigilanza di mercato.
Infine, sul piano penale
, la legge introduce aggravanti specifiche per reati commessi con l’uso dell’IA e nuove fattispecie volte a contrastare manipolazioni, frodi e violazioni del diritto d’autore.