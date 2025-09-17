Ex ilva, Adi modifica richiesta cig da 4.050 a 4.450 lavoratori

(Teleborsa) -ha inviato un'istanza di modifica della richiesta della cig che prevede l'aumento a 4.450 dipendenti, di cui 3.803 a Taranto. La richiesta precedente, attualmente in discussione al Ministero del Lavoro, prevedeva 4.050 dipendenti, dei quali 3.500 a Taranto. "La presente istanza, per effetto di fattori produttivi e finanziari sopravvenuti nel corso dell'avviata procedura, annulla e sostituisce la precedente di pari oggetto, recante data 12 giugno 2025" scrive Adi in As nel documento.L'aumento riguarda 1388 unità rispetto alle 3.062 già autorizzate. Nello specifico averrebbero interessati 486 impiegati e quadri, 280 intermedi e 3057 operai. Quanto agli altri stabilimenti la richiesta riguarda 80 lavoratori per15 per170 per, 42 per, 280 per, 20 pere 40 per(647 in totale).Nello specifico – scrive l'azienda nella– "a fronte di un organico complessivo pressoché stabile (9.741 unità), lo stabilimento di Taranto e le unità produttive a valle dello stesso, marciano con assetto che, all'attuale e nel medio termine, risulta essere contraddistinto e condizionato da una produzione di ghisa gravemente insufficiente ed incoerente con i costi di esercizio e gestione". Adi in As fa presente che "il flusso produttivo della ghisa, è oggi garantito dalla marcia del solo altoforno 4, cui nel medio termine si affiancherà l'altoforno 2" che però "non comporterà immediatamente un significativo innalzamento della produzione, obiettivo che potrà essere raggiunto solo con il ripristino della piena funzionalità anche dell'altoforno 1, all'esito del richiesto provvedimento di dissequestro e dei necessari interventi a garanzia della funzionalità anche di tale altoforno". Per questo l'sarà realizzato "gradualmente con l'avvio dell'altoforno 4, fino al raggiungimento della produzione standard prevista anche con il ripristino dell'altoforno 1. Al termine di tale percorso, la società conta di riuscire a ripristinare livelli produttivi soddisfacenti che, pur in sé inidonei rispetto all'obiettivo finale del riequilibrio, risulterebbero in grado tuttavia – potenzialmente – di generare un flusso di cassa tale da rendere più sostenibili i costi fissi".Dovrebbero essersi concluse, intanto, le, fermo da lunedì sera per il danneggiamento del nastro trasportatore convogliatore 16. Acciaierie d'Italia in As spiega che il danno – il taglio del tappeto in gomma del nastro – non ha consentito la continuità delle operazioni di carica dell'altoforno. La fermata non programmata non ha generato nessuna problematica di sicurezza per gli impianti di produzione connessi all'altoforno ed è stata realizzata secondo quanto disposto dalle normali procedure.